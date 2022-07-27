* Талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 12:23 — REGNUM В афганской провинции Тахар боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранили девушку. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство Mate Marschalko

Инцидент произошёл на улице «Шеркат» возле центральной больницы в городе Талукан, административном центре провинции.

22-летняя местная жительница была ранена выстрелом в голову при проезде через контрольно-пропускной пункт. Состояние девушки оценивается как критическое.

Следует отметить, что жители города Талукан неоднократно жаловались на агрессивное поведение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по отношению к прохожим, особенно женщинам, на блокпостах.