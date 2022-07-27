Варшава, , 12:21 — REGNUM В городе Гнезно Великопольского воеводства забросали яйцами колонну автомобилей главы правящей польской партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. Об этом 27 июля сообщает издание Dziennik. pl.

Ярослав Качиньский Piotr Drabik

«Ярослав Качиньский свой визит в Великопольское воеводство вряд ли будет считать удачным. Житель Гнезно забросал яйцами колонну машин председателя PiS», — говорится в публикации.

Также уточняется, что сотрудники полиции задержали бросавшего яйца в автомобили Ярослава Качиньского мужчин, который был оштрафован на 100 злотых (порядка $21) за непристойное поведение и затем отпущен. При этом он объяснил свои действия тем, что был недоволен возросшими выплатами по кредиту на строительство дома.

Кроме того, отмечается, что позднее правоохранители решили предъявить этому мужчине обвинение в создании угрозы дорожному движению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Испания и Польша укрепят сотрудничество в области обороны, подписав меморандум по случаю двустороннего саммита.