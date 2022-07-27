Брянск, 27 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки 43 человека завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в региональном оперативном штабе. Госпитализированы с подтверждённым диагнозом семь новых пациентов.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Всего в Брянской области зарегистрировано 163 025 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 158 628 человек. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 4 043 пациентов.

Лаборатории региона провели 2 004 662 исследования на коронавирус.