Калат, Афганистан, , 12:20 — REGNUM В результате взрыва неразорвавшихся боеприпасов в афганской провинции Забуль восемь детей получили ранения, двое погибли. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Взрыв (сс) Rachealmarie

По информации источника, это событие произошло после полудня 26 июля в уезде Мизан.

Представители органов здравоохранения провинции Забуль подтвердили факт инцидента и заявили, что в результате взрыва пострадали десять детей, двое из них скончались от тяжёлых травм. Раненые были доставлены в провинциальную больницу Забуля.

Напомним, что ранее несколько человек погибли и получили ранения в результате аналогичного инцидента в уезде Сиюр провинции Забул.