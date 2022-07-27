Дамаск, , 12:22 — REGNUM Неизвестные обстреляли базу оккупационного контингента армии США в восточной Сирии. Об этом 27 июля сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на свои источники.

Война в Сирии Mil.ru

По данным источников, под удар попал полевой аэродром ВВС США в районе Аль-Джабса в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Несколько ракет, выпущенных из района Тель-аш-Шайер, вблизи границы с Ираком, повредили военную инфраструктуру базы и поразили взлётно-посадочную полосу.

Предположительно, за нападением стоит одна из про-иранских военизированных группировок, действующих на территории Ирака и Сирии.

Ранее сирийское правительство обвинило США в незаконном размещении войск на территории страны.