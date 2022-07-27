Посёлок городского типа Кокуй, Забайкальский край, 27 июля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края, где после дождей осложнилась паводковая обстановка, известили о проведении аварийно-спасательных работ в посёлке Кокуй Сретенского района. В посёлке из-за обильных осадков произошёл выход реки Мыгжа из русла, сообщил 27 июля глава Сретенского района Алексей Закурдаев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

»Сегодня в посёлке Кокуй рано утром из подтопленного частного дома эвакуировали женщину с двумя несовершеннолетними детьми. Им определили временное жильё. Дом был полностью окружён водой. В настоящее время вода почти ушла, осталась лишь в подполье и частично в огороде», — рассказал Алексей Закурдаев.

Дом, из которого эвакуировали женщину с детьми, пострадал от паводка. По предварительным данным жертвами стихии стали 15 частных домов. Вода, вышедшая из реки Мыгжа, подтопила подворья частного сектора и подвалы пяти многоквартирных дома. Кроме того, в посёлке подмыт водой пешеходный мост.

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Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край топит паводковыми водами: результате выпадения обильных осадков с 25 по 27 июля на территории трех районов региона — Дульдургинского, Борзинского и Читинского — произошло подтопление жилых домов и приусадебных участков в трех населенных пунктах — селах Дульдурга, Усть-Озерном, Ильинке.

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