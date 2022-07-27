Москва, 27 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Следующий российский пилотируемый корабль «Союз МС-22» назовут в честь теоретика космонавтики Константина Циолковского, сообщили 27 июля в пресс-службе Роскосмоса.

Константин Циолковский

«Пилотируемый корабль «Союз МС-22», запуск которого планируется на 21 сентября 2022 года, получит собственное имя — он будет назван в честь русского ученого, изобретателя и основоположника теории освоения космического пространства Константина Циолковского», — сообщили в Роскосмосе.

На ракету «Союз-2.1а», которая выведет корабль на орбиту, будет нанесен портрет Циолковского и надпись «165 лет со Дня рождения К. Э. Циолковского», уточнили в госкорпорации.