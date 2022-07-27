Ульяновск, , 12:17 — REGNUM В Ульяновской области планируют начать уборочную кампанию 3 августа. Об этом было заявлено на заседании штаба по комплексному развитию региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Пшеница Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В этом предстоит убрать урожай с площади 1,082 тыс. гектара, в том числе зерновыми и зернобобовыми посеяно 627,7 тыс. гектаров, техническими культурами занято 355,6 тыс. гектаров, картофель и овощи посажены на общей площади 3 тыс. гектаров.

По данным областного министерства АПК, 23 — 24 июля аграрии приступили к пробным обмолотам озимой пшеницы, которая является ранней культурой из зерновых видов. Уборку начали Мелекесский, Новомалыклинский, Новоспасский и Чердаклинский районы. Озимая пшеница убрана с площади 2,3 тыс. га, что составляет 1% от уборочной площади. Намолочено 11 тыс. тонн при урожайности 47,8 ц/га.

К уборке урожая в Ульяновской области планируется приступить 3 августа. Власти заявляют, что подготовка уборочной техники завершена, элеваторы и хлебоприёмные предприятия готовы к приёмке зерновых и масличных культур нового урожая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области расширяют поставки сбыта сельскохозяйственной продукции — в частности, муки. Так, в мае 2022 года мука была впервые поставлена в Афганистан.

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