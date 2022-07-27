Ярославль, , 12:17 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев представил кандидатов в члены Совета Федерации в случае своего избрания на должность главы региона. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Михаил Евраев в избирательной комиссии телеграм-канал Михаила Евраева

Претендентами на должность сенатора стали известный актёр, депутат Госдумы от «Справедливой России» Николай Бурляев, бывший замгубернатора и бывший зампред ярославского правительства, а ныне главный федеральный инспектор по городу Москве Виктор Костин, а также ректор ЯрГУ им. П. Г. Демидова Александр Русаков.

Одного из них в случае избрания Михаил Евраев делегирует в Совет Федерации. Действующим сенатором от губернатора является бывший председатель общественной палаты региона Сергей Берёзкин.

Выборы губернатора Ярославской области пройдут в единый день голосования 11 сентября. Евраев идёт на эти выборы как самовыдвиженец, он собрал 90 тысяч подписей и сдал их в областную избирательную комиссию.