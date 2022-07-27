Барселона, Испания, 27 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Председатель парламента Каталонии Лаура Боррас предупредила, что не намерена уходить со своего поста, несмотря на то, что она привлечена к суду и находится в шаге от отстранения от исполнения своих обязанностей. Соответствующую запись она сделала в своём аккаунте в Twitter.

Флаг Каталонии на горе

«Тем, кто хочет моей смерти, придется убить меня и запачкать руки», — написала Боррас.

Ранее Боррас стала фигурантом уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов и фальшивой документацией.