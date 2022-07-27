Москва, 27 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Законопроект о санкциях в отношении Китая за приобретение нефти в России, скорее всего, не найдет поддержки Конгресса, так как внесен республиканцами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

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Ранее сообщалось, что законопроект о санкциях в отношении Китая за приобретение нефти в России внес в американский Конгресс сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио.

«Вы же понимаете, что заявление сделали именно республиканцы, они внесли вот это предложение. Что-то мне подсказывает, что, собственно говоря, это специальный какой-то трюк. Если бы это были согласованные, далеко идущие вещи, которые нельзя было бы отрицать, то они сделаны были от демократов, которых представляет Байден. А коль скоро они сделаны от республиканцев, то, наоборот, это хороший, на мой взгляд, сигнал для нас, что это непопулярная мера для нынешней администрации Байдена и она не будет востребована», — сказал Селезнев.