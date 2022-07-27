Эль-Кувейт, , 12:17 — REGNUM Глава МИД Кувейта Ахмед Насер ас-Сабах провёл переговоры со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абедллахияном. Об этом 27 июля сообщает Al-Mayadeen.

Кувейт Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, в ходе переговоров обсуждалось развитие отношений между Кувейтом и Ираном, а также — итоги недавнего саммита в Джидде, в котором принял участие президент США Джо Байден и лидеры ряда арабских государств.

Как сообщается, глава МИД Кувейта заверил своего иранского коллегу в том, что арабские страны нацелены на мир с Ираном и не планируют создание антииранских военных альянсов.

«Лидеры стран Ближнего востока в ходе саммита в Джидде подчеркнули необходимость хороших отношений с Ираном, отрицая обоснованность предшествовавших саммиту спекуляций относительно его «антииранской направленности», — сказал глава МИД Кувейта.