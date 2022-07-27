Кабул, , 12:14 — REGNUM Метеорологическая служба Афганистана прогнозирует, что в ближайшие два дня в 19 провинциях пройдут проливные дожди и наводнения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Молния. Ливень David

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В число этих провинций входят: Вардак, Газни, Гильменд, Гор, Дайкунди, Забуль, Кабул, Кандагар, Кунар, Лагман, Логар, Нангархар, Нимроз, Нуристан, Пактика, Пактия, Урузган, Фарах и Хост.

Сообщается, что количество осадков в разных местах ожидается от 10 до 50 мм.