Кампала, , 12:13 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что придерживается интересов собственной страны. Стенограмму его выступления о время приёма российской делегации опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Йовери Мусевени (сс) Russell Watkins/Department for International Development

Лидер Уганды вспомнил историю времён холодной войны, когда ему предложили выбрать сторону конфликта.

«Во времена холодной войны меня как-то спросили: вы за Восток или за Запад? Я ответил, что спрашивающий, видимо, держит меня за идиота. С чего это кто-то решил, что моя главная задача заключается в том, чтобы вставать на чью-то сторону? Я отстаиваю собственные интересы и выстраиваю свои отношения с другими в зависимости от того, как они влияют на мои интересы. Нас держат за глупцов. Что за нелепый вопрос» — сказал президент 26 июля.

Он также напомнил, что за годы общественно-политической деятельностью, которой он занимается, в Уганду ни разу не приезжал никто из высокопоставленных представителей России или СССР. При этом в последние сто лет Россия активно поддерживала в Африке антиколониальное движение.