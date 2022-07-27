Москва, , 12:13 — REGNUM Уже в пятницу, 29 июля, погода в Москве начнёт улучшаться, однако в выходные возможны локальные кратковременные дожди. Об этом заявила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Дождь в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«В выходные дни погоду будет определять область относительно повышенного давления, потому что завтра нас будет пересекать холодный атмосферный фронт. Завтра наиболее неблагоприятная погода, в пятницу она будет улучшаться. В выходные дни местами локальные кратковременные дожди, от небольших до умеренных», — сказала Позднякова.

По её словам, температура воздуха понизится: так, в ночные и утренние часы он составит +13…+15, по области возможно понижение до +10, а днём температура в столице составит +22…+24, по области — +20…+25.