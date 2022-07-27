Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные
Москва, 27 июля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Уже в пятницу, 29 июля, погода в Москве начнёт улучшаться, однако в выходные возможны локальные кратковременные дожди. Об этом заявила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«В выходные дни погоду будет определять область относительно повышенного давления, потому что завтра нас будет пересекать холодный атмосферный фронт. Завтра наиболее неблагоприятная погода, в пятницу она будет улучшаться. В выходные дни местами локальные кратковременные дожди, от небольших до умеренных», — сказала Позднякова.
По её словам, температура воздуха понизится: так, в ночные и утренние часы он составит +13…+15, по области возможно понижение до +10, а днём температура в столице составит +22…+24, по области — +20…+25.