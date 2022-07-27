Баку, , 12:11 — REGNUM В Баку с рабочим визитом прибыл замкомандующего Национальной гвардией сухопутных войск командования армии США в Европе и Африке генерал-майор Майкл Викман. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На встречах, проведенных между сторонами, состоялся обмен мнениями по военному сотрудничеству между Азербайджаном и США, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, визит Викмана состоялся в рамках программы поддержки сотрудничества Баку и Вашингтона в оборонной сфере. Высокопоставленный генерал также посетил медицинское управление минобороны Азербайджана.

Напомним, в армии США объявили об объединении под общим руководством европейского и африканского командований в ноябре 2020 года.