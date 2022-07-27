Челябинск, , 12:11 — REGNUM В Челябинской области на одной из строительных площадок погиб рабочий. Об этом сообщает 27 июля областное управление СКР.

Свеча Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Трагедия произошла 26 июля во время погрузки плит в кузов автомашины. По предварительным данным, 58-летнего мужчину придавило плитой.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля тяжёлые травмы получил рабочий одного из предприятий Челябинска. В больнице он скончался.