Челябинск, 27 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Челябинской области на одной из строительных площадок погиб рабочий. Об этом сообщает 27 июля областное управление СКР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Трагедия произошла 26 июля во время погрузки плит в кузов автомашины. По предварительным данным, 58-летнего мужчину придавило плитой.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля тяжёлые травмы получил рабочий одного из предприятий Челябинска. В больнице он скончался.