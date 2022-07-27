* запрещённая в России организация

Сари-Пуль, Афганистан, 27 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Прошло больше месяца после наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Балхаб афганской провинции Сарипуль на севере Афганистана, но жизнь хазарейцев-шиитов в этом районе ещё не нормализовалась, и войска талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему сконцентрированы в этом районе.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Абдул Хак Васик, начальник Главного управления разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Абдулла Сархади, губернатор провинции Бамиан, Кадратулла Абу Хамза, губернатор провинции Балх, и Абдул Рахман Ака, губернатор провинции Сарипуль, 25 июля посетили уезд Балхаб.

По словам источников издания, они прибыли с целью проверки обстановки в Балхабе и встретились с командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чьи части дислоцированы в этом уезде. Они также ознакомились с обстановкой в соседних уездах провинции Сарипуль.

После начала боёв в Балхабе, это первый визит начальника разведки в этот район. Поездка была совершена тайно и представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не публиковали никакой информации о ней.

Местные источники сообщают, что указанные выше официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили человека по имени Ата Ланг главой уезда Балхаб, а другого, по имени Абдул Манан, — начальником службы безопасности этого уезда.

«Снаряжайте солдат, готовьтесь к боям»

Местные источники сообщают, что одной из целей визита было дооснащение войск для отражения возможных атак людей маулави Мехди. По их словам, силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхабе и соседних уездах были приведены в состояние повышенной боеготовности.

После захвата уезда Балхаб и отступления сил маулави Мехди талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разграбили имущество местных жителей и заняли их дома и сейчас готовятся к новому витку боевых действий.

ArmyAmber Афганистан

Некоторое время назад в социальных сетях была опубликована фотография маулави Мехди Муджахида и его соратников, на которой он запечатлён на склонах одной из гор на севере Афганистана. Местные источники сообщили, что после публикации этого фото талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилили ограничения в отношении жителей Балхаба, установили дополнительные блокпосты в разных частях уезда и запретили въезд в него.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также преследовали жителей Балхаба в Мазари-Шарифе и арестовали 17 человек из их числа под предлогом связей с маулави Мехди. По данным местных источников, все арестованные — бизнесмены, которые в настоящее время либо проживают в Мазари-Шарифе, либо следовали в этот город. Судьба этих людей до сих пор неизвестна.

af. shafaqna.com Беженцы из Балхаба

Временно перемещенные лица до сих пор не могут вернуться домой

В результате боёв в Балхабе 27 тысяч человек бежали из этого района и укрылись в горах и ущельях. Их значительную часть составляют женщины, дети и старики, некоторые из которых умерли в горах из-за холода и отсутствия лекарств, а другие по-прежнему находятся под угрозой смерти.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили им вернуться в свои дома, а губернатор Бамиана воспрепятствовал оказанию помощи перемещённым лицам, бежавшим из Балхаба в эту провинцию.

Некоторое время назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели встречу с рядом жителей уезда Балхаб, чтобы обсудить вопрос о возвращении временно перемещённых лиц и выдвинули ряд предварительных условий. Одним из них было то, что представители местного населения гарантировали талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что жители уезда не предпримут против них никаких действий.

Ещё одним условием стало требование гарантий того, что жители Балхаба не будут покидать уезд без разрешения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Помощь беженцам Балхаба

Беженцы из Балхаба находятся в тяжёлом положении, но объём гуманитарной помощи пока очень невелик.

Представительство Управления ООН по координации гуманитарной помощи в Афганистане (УКГВ) объявило, что их партнёры продолжают помогать беженцам «Балхабской войны». Так, управление предоставило палатки и другую непродовольственную помощь более чем 4000 человек, Всемирная продовольственная программа (ВПП) доставила продовольствие примерно 2000 человек, перемещенным в результате «Балхабской войны», ЮНИСЕФ оказал медицинскую и продовольственную помощь более чем 500 человек.

Согласно статистике, предоставленной УКГВ, пока помощь получило небольшое количество беженцев, но большинство из них уже более месяца живут в горах, не получая никакой помощи. Они находятся в очень тяжёлом положении, и нужно оказать им срочную помощь, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу.