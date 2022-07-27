Волжский, Волгоградская область, , 12:14 — REGNUM Новый консервный завод заработал в Волжском Волгоградской области. Комплекс сможет перерабатывать до 40 тысяч тонн овощей в год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе администрации региона.

Консервный завод https://www.volgograd.ru

Инвестиционный проект стоимостью 3,65 млрд рублей реализован с господдержкой за два года. Завод будет выпускать до 100 млн банок консервированных овощей. Большую часть сырья будут перерабатывать сразу, ещё порядка 20% закладывать на хранение в 14 подземных бункерах. В производстве задействуют овощи с собственных полей компании и фермерскую продукцию.

«Я поздравляю жителей Волгоградской области, страны с тем, что на нашей территории запущен один из крупнейших в России и Европе консервных заводов. Проект имеет большое продолжение. Мы уже обсуждаем запуск дополнительных линий», — отметил на открытии губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

На заводе уже работают 160 человек, с наращиванием мощностей здесь будет создано 500 рабочих мест.