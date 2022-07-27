Москва, 27 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Москве для вакцинации и ревакцинации от COVID-19 доступен препарат «Спутник V». Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Yarregion.ru Вакцина «Спутник V»

«Сегодня в столице в пунктах вакцинации и медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы для вакцинации и ревакцинации против COVID-19 доступна вакцина «Спутник V», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что всю необходимую информацию о пунктах вакцинации можно найти на портале мэра и правительства столицы.