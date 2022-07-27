Красногорск, , 12:07 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 27 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 596 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 340 случаев больше аналогичного показателя 26 июля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 256 человек, а днём ранее — у 473 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 9 027 новых случаев заражения коронавирусом.

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