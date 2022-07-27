Москва, 27 июля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Москве в течение дня ожидаются ливни с грозами и ветер. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала департамента городского хозяйства столицы.

ИА REGNUM Гроза в Москве

«По прогнозам синоптиков, сегодня после 12:00 и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Москвичей и гостей столицы просят быть предельно внимательными на улице, а именно — не укрываться под деревьями и не парковать авто рядом с деревьями.