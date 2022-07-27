Петропавловск-Камчатский, 27 июля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. За 6 месяцев 2022 года прокуратура Камчатки добилась выплаты долгов по заработным платам на предприятиях в сумме 21 млн рублей, об этом на расширенном заседании коллегии прокуратуры края рассказал первый заместитель прокурора региона Альберт Новопашин.

Ника Егорова Зарплата

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Полностью долги по зарплате после вмешательства прокуратуры погасили в ООО «СтройГеоСервис», ГУП «ПО Камчатоленпром», ООО «Термо» и МУП «Ключи».

Всего прокуратурой было пресечено 11 тыс. правонарушений, возбуждено 22 уголовных дела.

Как сообщало ИА REGNUM, В шести регионах Дальнего Востока полностью отсутствуют долги предприятий перед сотрудниками.