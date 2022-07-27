Москва, , 12:06 — REGNUM В столице России, по прогнозам синоптиков, с 12:00 и до конца суток 27 июля ожидаются местами ливни, гроза и ветер с порывами до 17 м/с. Об этом 27 июля сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своём телеграм-канале.

«По прогнозам синоптиков, сегодня после 12.00 и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Также в нем рекомендуется во время непогоды сохранять предельное внимание на улицах и не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильной жары.