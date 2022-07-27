Иркутск, , 12:05 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 27 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8697 человек (0 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 297 998 (+134 за сутки), хотя пару суток назад было +85.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Госпитализированы 262 (+14 за сутки). В то же время выздоровели 293 464 пациента (+55 за сутки).

Ещё 721 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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