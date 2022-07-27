Фукуи, , 12:05 — REGNUM Посетителей пляжей в японском регионе Фукуи предупредили о том, чтобы они не приближались к опасному дельфину, который покусал уже нескольких купающихся, сообщает агентство France-Presse.

Дельфин JohnAlvarez

27 июля на берегу установили устройство, излучающее ультразвуковые волны, чтобы отпугнуть недружелюбное животное, а также поставили знаки с предупреждением не трогать дельфина.

По сообщению местных СМИ, с момента открытия пляжа 9 июля зарегистрировано по меньшей мере 10 случаев нападения дельфина на людей.

Муниципальный чиновник сообщил AFP, что спасательную службу Фукуи вызывали уже дважды в связи с инцидентами на пляже, в обоих случаях пострадали мужчины в возрасте около 40 лет, которые купались в море.

Травмы пока незначительные, но местные власти предупреждают о «потенциально тяжелых ранах».

«Дельфинов обычно считают милыми, но если вы неосторожно приблизитесь к диким дельфинам, они могут вас укусить и поранить», — такое предостережение опубликовала полиция префектуры Фукуи в понедельник 25 июля и посоветовала не приближаться к животным, подтвердив случай с мужчиной, которого дельфин укусил за руку.

Городские власти считают, что все нападения совершил один дельфин, заявил AFP сотрудник департамента по развитию туризма Масаки Ясуи.

«Насколько мы понимаем, есть определенные части тела, прикосновений к которым дельфины не любят, например кончик носа и спинной плавник», — объяснил Ясуи и добавил, что на видео видно, что купающиеся пытались погладить дельфина именно в этих местах.

«Мы призываем посетителей пляжа наблюдать за дельфином издалека», — сказал чиновник.

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