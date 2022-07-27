Чебоксары, , 12:04 — REGNUM В два района Чувашии направят республиканские резервные средства для срочного ремонта пяти школ, которые требуется восстановить после ураганного ветра 27 июня. Соответствующие распоряжения подписал исполняющий обязанности премьер-министра республики Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Данными решениями из резервного фонда правительства Чувашии выделяются средства министерству образования и молодёжной политики. Всего предусмотрено 5 040,34 тыс. рублей, которые поступят в казну двух муниципалитетов на аварийно-восстановительные работы учреждений образования.

В бюджет Ибресинского района будет перечислено 520,24 тыс. рублей на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ здания средней школы в селе Новое Чурашево.

Комсомольский район получит 4520,1 тыс. рублей на срочный ремонт пяти школ: Асановской, Полевояушской, Сюрбей-Токаевской, Урмаевской и Чичканской.

Как сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер с дождём прошёлся по Чувашии 27 июня, основной удар стихии приняли Комсомольский, Ибресинский и Канашский районы. В данных муниципалитетах ввели режим ЧС межмуниципального характера. Ранее на оказание помощи из резервного фонда Чувашии перечислено свыше 12 млн рублей.

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