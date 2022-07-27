Хабаровск, 27 июля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Хабаровске 30 июля в парке Гагарина отметят день Военно-морского флота, сообщили в городской мэрии.

ВМФ России Судно ВМФ «Ладога»

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«Торжество начнется в 12:00. Для зрителей устроят театрализованное представление, выступят музыкальные и танцевальные коллективы. Все желающие смогут сфотографироваться у выставки ретроавтомобилей. Для детей подготовят игровые и развлекательные площадки. Также гостей праздника угостят макаронами «по-флотски», — пояснили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в 10:00 в бухте Золотой Рог во Владивостоке начнется военно-морской парад кораблей. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц обойдет на катере «Ураган» парадный строй кораблей. Всего в парадной линии будет выставлено шесть боевых кораблей ТОФ.