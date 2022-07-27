Уппсала, Швеция, 27 июля 2022, 12:07 — REGNUM Скандал вокруг покупки дома с участием лидера «Христианских демократов» Эббы Буш и 82-летнего продавца, наконец, завершен. Об этом 27 июля сообщила новостная служба TT.
Скандал окончательно улажен после того, как пенсионер решил отозвать обжалование решения Апелляционного суда Свеа, который в феврале отказал ему в разрешении отменить продажу дома за пределами Уппсалы.
Жилищный скандал продолжается с августа 2020 года, когда 82-летний мужчина вдруг сказал, что сожалеет о решении продать недвижимость. В прошлом году Буш и мужчина заключили мировое соглашение, что вело к тому, что спор должен быть разрешиться без участия суда. Но позже пенсионер стал утверждать, что его заставили подписать соглашение, что привело к новым судебным разбирательствам.
Поначалу общественное мнение было на стороне мужчины, но позже шведы усомнились в честности намерений пенсионера, который так часто менял свою позицию.