Уппсала, Швеция, , 12:07 — REGNUM Скандал вокруг покупки дома с участием лидера «Христианских демократов» Эббы Буш и 82-летнего продавца, наконец, завершен. Об этом 27 июля сообщила новостная служба TT.

Эбба Буш Frankie Fouganthin

Скандал окончательно улажен после того, как пенсионер решил отозвать обжалование решения Апелляционного суда Свеа, который в феврале отказал ему в разрешении отменить продажу дома за пределами Уппсалы.

Жилищный скандал продолжается с августа 2020 года, когда 82-летний мужчина вдруг сказал, что сожалеет о решении продать недвижимость. В прошлом году Буш и мужчина заключили мировое соглашение, что вело к тому, что спор должен быть разрешиться без участия суда. Но позже пенсионер стал утверждать, что его заставили подписать соглашение, что привело к новым судебным разбирательствам.

Поначалу общественное мнение было на стороне мужчины, но позже шведы усомнились в честности намерений пенсионера, который так часто менял свою позицию.