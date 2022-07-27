Москва, 27 июля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Федерация бокса России может в 2023 году возродить проект «Король ринга». Об этом 27 июля сообщила генеральный секретарь организации Татьяна Кириенко.

Цитата из м/ф «Брэк!». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Бокс

«В ближайшее время не планируем возрождение проекта «Король ринга», но в следующем году — может быть», — приводит слова Кириенко ТАСС.

Она добавила, что запланировано много мероприятий, устроенных в виде шоу.

Напомним, проект «Король ринга» проходил в 2007 и 2008 годах. В его рамках на ринг выходили, актёры, певцы, представители шоу-бизнеса и другие известные люди.

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