Мадрид, 27 июля 2022, 12:02 — REGNUM Колумбийская певица Шакира отвергла сделку, предложенную прокуратурой Барселоны для того, чтобы избежать суда за четыре преступления против налоговых органов. Об этом пишет агентство EFE.

Шакира
Шакира
Shakira.com

Певица решила участвовать в судебном разбирательстве, связанном с налоговым мошенничеством, поскольку «полностью уверена» в своей невиновности.

По данным пиар-службы артистки, ее юридическая команда вела переговоры с прокуратурой Барселоны, чтобы достичь соглашения, которое позволило бы сократить срок наказания, к которому она может быть приговорена за четыре преступления против налоговых органов, но утром 27 июля она решила отклонить последнее предложение прокуратуры.