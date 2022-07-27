Мадрид, 27 июля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Колумбийская певица Шакира отвергла сделку, предложенную прокуратурой Барселоны для того, чтобы избежать суда за четыре преступления против налоговых органов. Об этом пишет агентство EFE.

Shakira.com Шакира

Певица решила участвовать в судебном разбирательстве, связанном с налоговым мошенничеством, поскольку «полностью уверена» в своей невиновности.

По данным пиар-службы артистки, ее юридическая команда вела переговоры с прокуратурой Барселоны, чтобы достичь соглашения, которое позволило бы сократить срок наказания, к которому она может быть приговорена за четыре преступления против налоговых органов, но утром 27 июля она решила отклонить последнее предложение прокуратуры.