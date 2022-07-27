Каменск-Уральский, Свердловская область, , 12:02 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области семилетняя девочка скончалась в больнице через два дня после падения из окна с четвёртого этажа. Об этом пишут СМИ.

Свечи Gadini

По данным изданий, 23 июля она упала из окна, оборудованного москитной сеткой. А 26 июля родственникам сообщили о её смерти.

Старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга подтвердил журналистам факт произошедшего. По имеющимся у СКР данным, перед произошедшим девочка ненадолго осталась одна в комнате квартиры. Семья погибшей характеризуется положительно и не состояла на профилактическом учёте. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске в середине июля школьница спасла двухлетнюю девочку, которая выпала из окна третьего этажа. Девушка поймала ребёнка на руки. В результате девочка и её спасительница не получили серьёзных травм.