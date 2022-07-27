Людиново, Калужская область, , 12:52 — REGNUM В Людиновском районе только после вмешательства судебных приставов родители исполнили решение суда, выделив двоим малолетним детям доли в жилом помещении, сообщил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Судебный пристав Управление ФССП России по Калужской области

Согласно закону, используя материнский капитал для улучшения жилищных условий, родители обязаны наделить своих детей причитающимися им долями в недвижимости. Иногда граждане забывают об этом, а в некоторых случаях и умышлено нарушают права несовершеннолетних. Органы государственной власти пристально отслеживают данный вопрос, и родители рискуют получить напоминание о выделении доли в недвижимости в виде судебного решения. Такого рода решение суда находилось на исполнении в Людиновском районном отделении судебных приставов в отношении супругов, которые приобрели комнату с использованием средств маткапитала, но не выделили доли в ней своим годовалым детям.

«После возбуждения исполнительного производства нерадивые родители не спешили оформлять доли в недвижимости, поэтому судебные приставы вынесли в отношении них постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей. Также должников привлекли к административной ответственности с назначением штрафа в размере одной тысячи рублей. Для того, чтобы избежать дальнейших финансовых расходов, супруги исполнили решение суда в полном объеме, выделив доли в собственности родным детям», — отметил Артём Залогин.

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