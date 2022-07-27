Дахук, Ирак, 27 июля 2022, 12:02 — REGNUM Военно-воздушные силы (ВВС) Турции атаковали территорию Иракского Курдистана. Об этом сообщает Shafaq.
По данным журналистов, утром 27 июля турецкие ВВС совершили несколько налётов на окрестности деревни Секири в районе Аль-Амадия, севернее города Дохук. Отмечается, что турецкие ВВС также нанесли удары по горе Матин в районе Амадия.
По предварительным данным, целью турецких ВВС стали базы Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией.
Ранее власти Ирака осудили действия Турции на суверенной иракской территории, потребовав от Анкары вывести свои войска из приграничных районов.