Дахук, Ирак, 27 июля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) Турции атаковали территорию Иракского Курдистана. Об этом сообщает Shafaq.

(сс) The U.S. Army Бомбардировка Ирака

По данным журналистов, утром 27 июля турецкие ВВС совершили несколько налётов на окрестности деревни Секири в районе Аль-Амадия, севернее города Дохук. Отмечается, что турецкие ВВС также нанесли удары по горе Матин в районе Амадия.

По предварительным данным, целью турецких ВВС стали базы Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией.

Ранее власти Ирака осудили действия Турции на суверенной иракской территории, потребовав от Анкары вывести свои войска из приграничных районов.