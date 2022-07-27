Кишинёв, 27 июля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Молдавии оппозиционная партия «Шор» призвала национальные и международные правозащитные организации обратить внимание на «репрессии», которые устраивает правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС). Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте «Шор».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

«Настоящим письмом политическая партия «Шор» бьёт тревогу по поводу злоупотреблений и неконституционных отклонений, допускаемых правящей партией Республики Молдавия — ПДС — по отношению к парламентской оппозиции», — говорится в обращении.

26 июля сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии провели 97 обысков у членов «Шор» по делу о незаконном финансировании партии. Кроме того, к их политическим оппонентам попали материалы скрытой видеосъемки собраний этой политсилы. В заявлении власти обвиняются в злоупотреблениях, направленных против оппозиции.

«Власть PAS, под аккомпанемент представителей правовых институтов, полностью захваченных политическим фактором, открыто признает, что все эти репрессивные меры, включая уголовные дела и арест некоторых лидеров формирования, преследуют сугубо политическую цель, а именно выведение Партии «Шор» вне закона», — заявили в партии.

Стоит отметить, что в мае прокуратура Молдавии начала уголовное преследование экс-президента страны Игоря Додона. Его обвинили в «коррупции», «измене родине» и на время следствия поместили под домашний арест.