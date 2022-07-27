Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM Мосты Санкт-Петербурга разведут днем 28 июля для проведения генеральной репетиции главного Военно-морского парада, предупредили 27 июля в пресс-службе ГУП «Мостотрест».

Корабли в акватории Невы во время репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ. Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, с 11:00 мск до 12:15 мск четверга, 28 июля, в центре города будут разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты.

«Для транспорта и пешеходов мосты будут закрыты с 09:00 до 14:00», — предупредили в пресс-службе отметив, что разводка мостов ночью планируется по графику.

Напомним, военно-морской парад пройдёт 31 июля 2022 года. Жители и гости города смогут увидеть корабли в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами. Сообщают, что флот будет представлен 36 надводными кораблями и катерами, четырьмя подводными лодками и семью парусными судами. Разводка мостов в ночь с 30 на 31 июля, а также с 31 июля на 1 августа планируется без изменений.

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