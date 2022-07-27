Чита, , 11:56 — REGNUM В Забайкалье обострилась паводковая обстановка, дорожные службы региона мобилизовали на восстановление проезда по подтопленным дорогам, сообщает 27 июля телеграм-канал регионального доожного министерства.

Наводнение в Забайкалье: дорога перед мостом в Смоленке Цитата из видео очевидцев наводнения в Забайкалье

«Практически по всему краю наблюдаем сложную обстановку из-за паводков. Дал команду дорожным службам оперативно перегнать технику на участки дорог, где идут размывы и подтопления, чтобы максимально быстро начать работы. Сейчас задача — обеспечить проезд, чтобы люди не остались без связи. После стабилизации обстановки начнем приводить дороги в нормативное состояние — ликвидируем размывы, прогрейдируем, восстановим полотно», — рассказал зампред краевого правительства Вадим Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край топит паводковыми водами: результате выпадения обильных осадков с 25 по 27 июля на территории трех районов региона — Дульдургинского, Борзинского и Читинского — произошло подтопление жилых домов и приусадебных участков в трех населенных пунктах — селах Дульдурга, Усть-Озерном, Ильинке, но аботы по обеспечению проезда по подтопленным участкам дорог начнутся только после спада воды.

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