Феодосия, Крым, 27 июля 2022, 11:56 — REGNUM Глава администрации Феодосии Андрей Лебедев написал заявление об увольнении после встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. Об этом сам Аксёнов сообщил 27 июля в телеграм-канале.
Глава Крыма пояснил, что администрация города не справилась с работой по устранению ранее выявленных недостатков.
Андрей Лебедев был назначен на пост главы администрации Феодосии в декабре 2021 года, его предшественник написал заявление об увольнении 26 октября после встречи с главой Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года глава Крыма предупредил руководство Феодосии о возможных отставках.
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