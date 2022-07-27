Феодосия, Крым, , 11:56 — REGNUM Глава администрации Феодосии Андрей Лебедев написал заявление об увольнении после встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. Об этом сам Аксёнов сообщил 27 июля в телеграм-канале.

Константин Богаевский. Феодосия. 1930

«Встретился с главой администрации Феодосии Андреем Викторовичем Лебедевым. По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал Аксёнов.

Глава Крыма пояснил, что администрация города не справилась с работой по устранению ранее выявленных недостатков.

Андрей Лебедев был назначен на пост главы администрации Феодосии в декабре 2021 года, его предшественник написал заявление об увольнении 26 октября после встречи с главой Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года глава Крыма предупредил руководство Феодосии о возможных отставках.

«Предупреждаю всех, включая главу администрации города Андрея Викторовича Лебедева: если до среды все системные вопросы не будут решены, руководство города в полном составе, включая советников, покинет свои посты, а вопросами Феодосии будет заниматься один из вице-премьеров до момента, пока не найдем нового главу администрации. Ожидал от нынешнего руководства гораздо большего», — написал тогда Аксёнов.

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