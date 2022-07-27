Донецк, , 11:55 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 45 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

«За истекшие сутки представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 332 единицы различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись танки; реактивные системы залпового огня «Град»; артиллерия калибра 115, 152 и 122 мм; и миномёты калибра 120.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Доломитное, Верхнеторецкое, Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное и Александровка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования снова обстреляли Пантелеймоновку и Донецк.