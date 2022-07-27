Брюссель, 27 июля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что западные СМИ цитируют его меньше, чем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Иногда даже западные СМИ выступают в качестве «резонатора» российского дискурса. Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, и никто не подхватывает (данную информацию в СМИ)», — заявил Боррель в интервью радио Cadena SER.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель заявил о своём несогласии с критикой со стороны ряда стран Евросоюза политики антироссийских санкций.

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