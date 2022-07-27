Стокгольм, , 12:06 — REGNUM Спецоперация России на Украине оказывает прямое влияние на военное планирование Швеции. В частности, оборона крупнейшего балтийского острова Готланд будет усилена. Об этом 26 июля в своей авторской статье для издания DN написал министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Петер Хультквист Government.se

Хультквист также отметил, что хочет, чтобы Швеция усилила свое военное присутствие на Балтике. В частности, он написал, что число подводных лодок может быть увеличено с четырех до пяти.

Он также обратил внимание на то, что заявка Швеции в НАТО означает большие возможности для сотрудничества со странами Северной Европы, и подчеркнул «очень важную роль США в обеспечении безопасности Европы». Членство в НАТО открывает возможности для оперативного планирования непосредственно с США, отметил он.

«Мы выполняем свою работу и будем оставаться надежным партнером, которым мы уже являемся. Именно так мы укрепляем нашу Швецию», — заключил Хультквист.