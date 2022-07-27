Тунис, , 11:56 — REGNUM Избирательная комиссия Туниса завершила подсчёт голосов на всенародном референдуме о внесении изменений в конституцию страны. Об этом, как сообщает Babnet, заявил 27 июля глава избирательной комиссии Фарук Бусакар.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, подавляющее большинство проголосовавших — 94% — поддержали внесение изменений в основной закон страны. Как сообщается, количество участников референдума составило 2 756 607 человек из 9,3 миллиона граждан страны, имеющих право голоса.

Новый вариант конституции Туниса наделяет президента страны расширенными полномочиями.