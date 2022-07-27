Рабат, , 11:59 — REGNUM Министерство обороны Марокко сообщило о гибели солдата Королевских вооруженных сил, принимавшего участие в миротворческой операции. Об этом 27 июля сообщает Hespress.

Армия Марокко Gunnery Sgt. Keith Desbois

По данным журналистов, солдат входил в состав контингента, дислоцированного в Демократической Республике Конго в рамках «Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго» (МООНСДРК).

Как сообщается, база армии Марокко была атакована в ночь с 25 на 26 июля. В ходе столкновения с местными повстанцами, один из бойцов получил огнестрельные ранения, от которых впоследствии скончался.

Также сообщается, что в ходе нападения легкие ранения также получили 20 солдат армии Марокко, дислоцированных на военной базе «Ньямилима».