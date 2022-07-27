Стокгольм, , 12:48 — REGNUM Маленькие лучепёрые рыбки из семейства колюшковых перешли из разряда жертв щук и окуней, обитающих в Балтийском море, в разряд хищников, угрожающих биоразнообразию местной экосистемы. Об этом 26 июля сообщил шведский телеканал SVT.

Рыба Дарья Драй © ИА REGNUM

Мелкая рыбешка перешла от того, чтобы быть съеденной щуками и окунями к поеданию икры и личинок именно этих хищных рыб. Это в свою очередь, предупреждают ученые, приводит к ухудшению качества воды.

«Мы давно видели уменьшение количества щук и окуней в Балтийском море, но только сейчас смогли связать это с увеличением количества представителей колюшковых», — рассказал изданию Ульф Бергстрем, исследователь и доцент Сельскохозяйственного университета Швеции.

Считается, что увеличение представителей семейства колюшковых было вызвано эвтрофикацией и изменением климата, поскольку этим рыбам выгодна более теплая водная среда.

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