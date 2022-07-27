Уфа, 27 июля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Женщина и шестилетний ребёнок погибли в результате наезда на них автомобиля в Башкирии. Об этом 27 июля сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

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Он сообщил, что смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Уфе на пересечении улиц С. Перовской и Авроры.

По предварительным данным, автомобиль Nissan Juke совершил наезд на двух пешеходов.

«В результате ДТП женщина и 6-летний ребёнок от полученных травм скончались», — сообщил он.

Отмечается, что специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии после крупного ДТП водителя микроавтобуса заключили под стражу.