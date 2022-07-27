Москва, 27 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что за восемь лет в Донбассе погибли 130 детей.

Council.gov.ru Денис Пушилин

Видео выступления опубликовано в телеграм-канале главы республики.

«За восемь лет в Донбассе погибли 130 детей. Невозможно найти слова, чтобы передать трагедию и боль», — сказал Пушилин.

По его словам, 27 июля 2014 года стал одним из самых трагичных дней в истории республики, когда погибли Кира Жук, которой не исполнилось и одного года, её мать, а также ещё четверо детей.

«Мы помним каждого ребёнка, убитого киевским режимом. Их имена высечены на гранитном камне Аллеи ангелов. Никто не забыт и ничто не забыто. Именно поэтому был установлен День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Мы должны сделать всё, чтобы на нашей земле больше не обрывались жизни детей, чтобы над их головами было мирное небо и они больше никогда не слышали звуков войны», — заверил глава ДНР.